Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 16:47
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
17. 07. 2017

МТС представил обновленное мобильное приложение "Мой МТС"

Это программа, с помощью которой можно комфортно, а главное самостоятельно, управлять мобильной и фиксированной связью: следить за балансом, изменять тарифный план, быстро подключать и отключать услуги, пополнять счет с помощью банковской карты, получать актуальные новости и многое другое.

Впервые мобильное приложение «Мой МТС» было представлено в 2015 году. Новую версию уже можно скачать в App Store и Google Play. Изменения коснулись всех разделов программы, появились и новые. Теперь приложение стало еще удобнее и функциональнее.

Обновленный интерфейс

Новая версия получила более удобный и изящный дизайн. При разработке мы постарались учесть пожелания пользователей. Главный экран и остальные разделы стали еще «дружелюбнее», а номерам теперь можно задавать названия и присваивать «аватарки».      

Новый раздел «Интернет»

В обновленной версии появился новый раздел «Интернет». Здесь можно подключить нужную интернет-услугу, протестировать скорость, проверить объем неиспользованного трафика. А пользователи «Открытого интернета» с помощью «Мой МТС» теперь могут видеть информацию об израсходованном трафике, текущем интервале и сумму к оплате за месяц.

«Роуминг»: просто и понятно о тарифах и странах

Новый раздел «Роуминг» позволяет изучить актуальные тарифы в нужных странах, ознакомиться со специальными роуминговыми предложениями и получить ответы на свои вопросы.

В планах МТС – сделать приложение еще комфортнее. В ближайших обновлениях снова появятся виджеты, функция «Поделись балансом», расширится возможность просмотра истории расходов по номеру и другое.    

Как установить

Установить программу могут обладатели смартфонов и планшетов на операционных системах Android и IOS, скачав ее из магазинов Google Play и App Store.

Ответы на вопросы по использованию приложения «Мой МТС» вы найдете в базе знаний по адресу help.mts.by.
Это Интересно
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.