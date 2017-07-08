Porsche одержал двойную победу в гонке «6 часов Нюрбургринга»

Заводская гоночная команда Porsche продолжает успешное выступление в чемпионате FIA WEC. 16 июля два болида Porsche 919 Hybrid первыми пересекли финишную линию гонки «6 часов Нюрбургринга». Таким образом, Porsche побеждает на Нюрбургринге третий год подряд, а для нового болида 919 Hybrid это уже пятнадцатая победа в этапах чемпионата FIA WEC с момента его дебюта в 2014 году.

Кроме того, для пилотов болида 919 Hybrid под номером «2» это вторая подряд победа после знаменитой 24-часовой гонки в Ле-Мане: Тимо Бернхард, Брендон Хартли и Эрл Бамбер в настоящее время являются лидерами в личном зачете (108 очков), опережая на 30 очков своих главных соперников из команды Toyota. Второй болид 919 Hybrid (номер «1») под управлением Нила Жани, Андре Лоттерера и Ника Тэнди завоевал на Нюрбургринге второе место и по итогам гонки располагается на четвертой позиции в личном зачете (46 очков) чемпионата FIA WEC 2017. В целом же заводская команда Porsche занимает по итогам гонки первое место в зачете производителей (154 очка).

«Хетт-трик на Нюрбургринге и 15 победа для 919 Hybrid в чемпионате FIА WEC спустя четыре недели после триумфа в Ле-Мане – об этом можно было только мечтать. Выдающийся результат делает нас еще ближе к нашей цели – победе в сезоне 2017 года. Нам удалось увеличить отрыв от соперников, а у команды есть время, чтобы достаточно отдохнуть перед следующим этапом в Мехико», – заявил вице-президент программы Porsche LMP1 Фритц Энцигер.

Команды, выступающие в чемпионате FIA WEC на гоночных Porsche 911 RSR, также записали на свой счет несколько побед в 6-часовой гонке на Нюрбургринге. Второе место в классе GTE-Pro по итогам серьезной борьбы на трассе одержал болид под номером «91», которым управляли пилоты команды Porsche Motorsport Рихард Литц и Фредерик Маковецки. Третье место заняли их коллеги на болиде под номером «92» - Михаэль Кристенсен и Кевин Эстр. В классе GTE-Am свою первую победу в чемпионате FIA WEC праздновал экипаж команды Dempsey Proton Racing – Маттэо Каироли, Кристиан Рид и Марвин Динст.

Следующий этап чемпионата FIA WEC 2017 года пройдет 3 сентября в Мексике.