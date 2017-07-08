Все три МАЗа попали в топ-10 после 6400 км «Шёлкового пути»

Все три белорусских экипажа благополучно прошли девятый спецучасток ралли-рейда «Шёлковый путь-2017» и после 6,4 тыс. км пути оказались в первой десятке общего зачета, рассказали Телеграфу в команде «МАЗ-СПОРТавто».

На девятом этапе гонщики проехали 421-километровый спецучасток. Наибольшие сложности на трассе создавали огромные дюны, на которых было непросто сохранить равновесие и не перевернуться. При этом ехали экипажи на довольно высокой скорости – около 100 км/ч, что лишь придавало заезду большую опасность.



Лучший среди белорусов результат показал Сергей Вязович, приехав шестым. На спецучастке он провел 4 часа 38 минут, проиграв победителю заезда – Айрату Мардееву из «КАМАЗ-мастер» – 18 минут. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает седьмое место и уступает лидеру гонки – россиянину Дмитрию Сотникову – 5 часов 10 минут.



«Спецучасток с дюнами не представлял серьезной сложности для наших грузовиков. Однако в пути мы сильно ударились и чуть не перевернулись через капот. Из-за этого даже немного повредил руку, но перелома вроде нет. Что важно, техника МАЗ как новая – как будто и не было никаких испытаний», – рассказал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал восьмым. Его время – почти 4 часа 49 минут, а гандикап – 29 минут. В «абсолюте» гонщики замыкают первую десятку, «запаздывая» на 8 часов 43 минуты.



На 23 секунды позже приехал МАЗ Алексея Вишневского, который в итоге занял девятое место. На такой же позиции экипаж идет и в общем зачёте, отставая от лидера на 8 часов 14 минут.



На десятом этапе гонщикам подготовили спецучасток длиной 360 км. Трасса обещает быть скоростной, при этом экипажам предстоит проехать между высохшими руслами рек.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».