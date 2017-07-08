Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 12:31
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
18. 07. 2017

«Глаза» автоматизированного транспорта: Bosch и Sony создают новую технологию видеокамер для авто

Внезапное ослепление, ограниченная видимость — то самое ощущение, которое водители постоянно испытывают во время езды в солнечный день, когда солнце зависает низко на горизонте. Кратковременное ослепление также происходит после выезда из туннеля на яркий дневной свет. Резкая смена освещения или плохое освещение —испытание не только для человеческого глаза, но и для видеодатчиков, которые используются в системах помощи водителям или при автоматизированном вождении. С целью их усовершенствования компании Bosch и Sony Semiconductor Solutions подписали соглашение о сотрудничестве.

Совместные усилия будут нацелены на разработку инновационной видеокамеры, которая позволит автомобилям уверенно чувствовать окружающую среду даже в условиях сложного освещения. «Bosch и Sony Semiconductor Solutions объединяют технологические ноу-хау лидера рынка датчиков изображения и автомобильные ноу-хау крупнейшего поставщика в мире», — комментирует Герхард Штейгер, президент подразделения Bosch Chassis Systems Control.

Улучшенная видимость в условиях плохого освещения

Наряду с радиолокационными и ультразвуковыми датчиками, видеодатчики являются «органами чувств» современных автомобилей. Камеры и датчики все активнее интегрируются в современные модели автомобилей, например, в такие системы помощи водителям, как автоматическое аварийное торможение перед пешеходами, системы поддержки движения в полосе и распознавания дорожных знаков. Преимущество видеодатчиков заключается в том, что они обнаруживают объекты и дают полную информацию об обстановке вокруг автомобиля.

В течение многих лет компания Bosch производит моно- и стереовидеодатчики, обеспечивающие 360-градусный обзор, и является одним из ведущих поставщиков в этом секторе автомобильной промышленности. В будущем видеодатчики станут важнейшим компонентом концепции датчиков для автоматизированного вождения.

Для этого требуется, чтобы камеры функционировали надежно при внезапном изменении условий освещения с темноты на яркий свет и наоборот. Кроме того, они должны иметь возможность мгновенно понимать степени резкого различия яркости в пределах снимка. «Автоматизированные транспортные средства будут безопасны на дорогах только при условии, что они смогут хорошо чувствовать окружающую среду в любое время», — говорит Штейгер.
Это Интересно
Запчасти
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.