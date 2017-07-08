Квадрокоптеры на скорости 130 км/ч: Минск готов к первой официальной гонке дронов

17 июля состоялась открытая тренировка по дрон-рейсингу — новому, но уже ставшему сверхпопулярным виду спорта. Беспилотные летательные аппараты — квадрокоптеры — “в тестовом режиме” носились над аэродромом Боровая на скорости 130 км/ч. А уже 29-30 июля лучшие пилоты страны примут участие в первой официальной гонке дронов на фестивале #ПРОНЕБО.

За трансляцией международных соревнований по дрон-рейсингу в Дубаи следили более 100 тыс зрителей в 75 странах, таким мощным стартом с призовым фондом в 1 млн долларов не может похвастаться ни один вид спорта. Крупные мировые гонки уже проходили на Мальте и Гавайских островах, в Китае и пещерах Румынии, у Триумфальной арки в Париже. Теперь же “гонки будущего” приходят в Беларусь.

По зрелищности этот спорт часто сравнивают с “Формулой-1”, только дрон-рейсерам еще сложнее — преодолевая трассу, они управляют коптером дистанционно и соревнуются с соперниками в трехмерном измерении. Один единственный “контакт” с препятствием или другим коптером часто становится роковым для дрона, нередко победителем вылета становится единственный гонщик, который добрался до финиша.

17 июля на аэродроме Боровая состоялась открытая тренировка дрон-рейсеров перед гонкой за кубок #ПРОНЕБО — это будут первые официальные соревнования в этом молодом виде спорта в Беларуси. Пилоты тестировали “на прочность” свои коптеры и примерялись к новой трассе.

— На старте гоночный дрон “делает” лучшие спорткары, развивая за 1 секунду скорость до 60 км/час, а трассу проходит за 3-4 минуты, достигая отметки в 150 км/ч. Рекордом скорости для квадрокоптера является 289 км/ч — рассказывает Юрий Михолап, участник минской команды DroneBand, организатор гонок. — Каждый гоночный квадрокоптер, как гоночный болид, уникален — вы можете купить в магазине спортивный дрон, но без “тюнинга” такая машинка быстро окажется в аутсайдерах.

Кубок #ПРОНЕБО по дрон-рейсингу пройдет 29-30 июля на фестивале авиационного спорта. 20 лучших белорусских гонщиков выйдут на многоуровневую трассу на аэродроме Боровая.

— По правилам мы не можем раскрывать подробности будущей трассы, все должны быть в равных условиях, но участников ждут сюрпризы: более 500 метров трассы, десятки препятствий: арок, флагов и колец, чтобы маневры были максимально зрелищными, — рассказывает Антон Быстров, генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта и организатор фестиваля #ПРОНЕБО. — В Беларуси около 20 спортсменов, которые показывают высокий уровень и могут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Гонки на фестивале #ПРОНЕБО станут толчком для признания дрон-рейсинга как спорта в Беларуси.

Спортивные коптеры оборудованы бортовой камерой, позволяющей видеть трассу от первого лица. Участники гонки погружаются в виртуальную реальность и проходят трассу почти как пилоты из “Звездных войн”. Зрители смогут максимально приблизиться к картинке, которую видит “пилот” — на Боровой установят большой экран для трансляции соревнований, а картинку от первого “лица” каждого дрона покажут 4 плазменных дисплея. На второй день соревнований зрители также смогут примерять очки виртуальной реальности и “пролететь” над Боровой как дрон.

Подробную программу Фестиваля авиационного спорта #ПРОНЕБО можно найти на сайте http://пронебо.бел, а также в социальных сетях:

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