AOC представит новые мониторы из игровой серии AGON

Компания AOС представит на выставке Gamescom новые модели из игровой серии AGON. Посетители увидят 25-дюймовые мониторы с частотой 240 Гц и поддержкой технологий Free Sync и G-SYNC, а также 35-дюймовые вогнутые дисплеи формата 21:9 с разрешением 1080р или 1440р.
Журналистам покажут еще не анонсированные модели серии AGON: вогнутый монитор с минимальным временем отклика (0,5 миллисекунды), частотой обновления 165 Гц, разрешением 1440р и технологией HDR и 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K UHD, частотой обновления 144 Гц и технологией HDR.
HDR (High Dynamic Range) представляет собой обновленную технологию воспроизведения изображения. Благодаря HDR картинка получается яркой, контрастной и максимально реалистичной.
Продукция компании AOC будет размещена на трех стендах: Games Industry Business Lounge (бизнес-зона игровой индустрии), Sound Blaster и Media Markt.
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