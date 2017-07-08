Mitsubishi готовит мировую премьеру нового MPV на автосалоне GIIAS

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявляет о мировом дебюте нового компактного кроссовера в кузове MPV на 25-м международном автошоу GAIKINDO в Индонезии (GIIAS). Эта модель, претендующая на лидерство в своём сегменте, будет совмещать в себе выдающиеся комфорт и универсальность минивэна с техническими возможностями, запасом прочности и ездовыми характеристиками, присущими автомобилям Mitsubishi Motors в сегменте SUV.

Абсолютно новая модель компактного кроссовера в кузове MPV будет нести в себе новые технологии наряду с уникальными техническими решениями вседорожных автомобилей Mitsubishi Motors.

Продажи нового минивэна стартуют в Индонезии осенью 2017 года. Его кузов и внутреннее пространство будут шире и больше по сравнению с автомобилями в этом сегменте. Комфортное внутренне пространство с большими возможностями трансформации обеспечит комфорт и удовольствие в поездке семи пассажирам. Так же салон автомобиля легко адаптируется под перевозку грузов в салоне. Дизайн передней части нового MPV выполнен в фирменной концепции DYNAMIC SHIELD, широкие передние и задние колёсные арки, впечатляющий дорожный просвет с первого взгляда будут вызывать ассоциации с надежностью и техническими характеристиками присущими моделям бренда Mitsubishi Motors.

Эта модель будет производиться на новом заводе MMC в Индонезии, расположенном в префектуре Бекаси (Bekasi), в регионе Западная Ява

Международное мотор-шоу GIIAS будет проводиться с 10 по 20 августа в рамках Выставочной Конвенции Индонезии (Indonesian Convention Exhibition ICE).