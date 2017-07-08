Почему не стоит ехать на море в конце июля?

Самая доброжелательная и необычная бизнес-тусовка Беларуси. Две ночи в глухом лесу без электричества, интернета, мягкой постели и холодильника. Каких фишек стоит ожидать от четвертого бизнес-форума Лiпень.PRO?

Звездами форума, как и в прошлые годы, будут спикеры. Это люди, которые сумели сломать стены, пройти все преграды и добиться успеха в любимом деле. Например, Алеся Дубровская без связей, денег, не зная английского, без единой копейки на рекламу сумела раскрутить свой бизнес в Дубае.

Михаил Мысник за четыре месяца изучил программирование и из работника завода превратился в программиста IOS в компании EPAM. За два года выучил английский и немецкий языки до уровня B1 и достиг еще 54 поставленные цели. За 45 дней подготовился и пробежал свой первый полумарафон (21 км). Уволился из IT компании и открыл собственный бизнес-проект.

Дмитрий Смирнов больше всего когда-то боялся выступать перед людьми – сегодня работает на радио, ведет тренинги и обожает общаться с аудиторией.

Все они и еще около двух десятков специалистов в своих областях поделятся личными секретами того, как бороться со страхами, добиваться желаемого в бизнесе и за его рамками.

Много мастер-классов будет посвящено трендовым темам и международному опыту. Так профессор Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) расскажет о том, как Big Data Analytics помогают малому бизнесу: дилерам по продаже подержанных автомобилей, семейный бизнесам по сдаче квартир, пиццериям, ресторанам здоровой пищи и даже зоопарку.

Прямиком из США высадится на бизнес-форум Лiпень.PRO и Микита Микадо - предприниматель, основатель стартапа PandaDoc, который недавно привлек очередные инвестиции-15 миллионов долларов. Он расскажет о своих методах поиска инвесторов. Другие эксперты расскажут о блокчейнах, биткойнах, Agile и других феноменах, о которых мы постоянно слышим, но не всегда понимаем, как они работают.

Кроме того, участники, более 200 человек, смогут познакомиться и обменяться опытом друг с другом. Для этого на территории палаточного лагеря организована кальян-зона, кофе-зона, баня, концертная площадка. Любимые хиты исполнит зажигательная Кавер-группа «Буги-Бенд».

Лiпень.PRO отличается от других бизнес-форумов тем, что здесь всегда есть альтернатива. Мастер-классы по бизнесу можно чередовать с мастер-классами по самым невероятным дисциплинам.

Например, мастер-класс по игре на глюкофонах. Особенность и уникальность глюкофона состоит в том,что на нем может играть абсолютно любой человек, для этого не нужно каких либо знаний. Звукоряд построен таким образом, что в какой бы последовательности вы не играли, будет получаться мелодичная и красивая гармония.

Или мастер-класс по Крав-мага —комплекс мер самообороны, который существует уже более 50 лет. Изначально система разрабатывалась для Армии обороны Израиля. Но завоевала большую популярность ввиду своей эффективности и небольшого срока обучения базовым принципам. Техники подходит для любого человека - невзирая на пол и возраст.

Бодрящую зарядку и профессиональную пробежку обеспечит Академия бега YOUCAN. Участников также ожидают спортивные игры, квесты, приключенческие гонки, кино под открытым небом, песни под гитару у костра и многое другое.

Смотри, читай, изучай и приезжай в большую бизнес-семью Лiпень.PRO 28-30 июля!