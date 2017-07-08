К сети партнеров по карте рассрочки «Черепаха» банка ВТБ присоединилась сеть магазинов «АЛМИ»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» от банка ВТБ теперь можно в сети магазинов «Алми». По универсальной карте рассрочки процентная ставка составит 0,0001% годовых при совершении покупок в магазинах-партнерах. Оформить карту рассрочки «Черепаха» можно без поручителей и предоставления справки о доходах во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, плата за оформление карты не взимается. Срок рассрочки 1 месяц.

«Развитие отношений с партнерами – одна из ключевых основ успешной работы любого банка. Мы гордимся тем, что нам удается успешно сотрудничать с ведущими международными компаниями. Основной результат этой работы – это преимущества в виде качественного обслуживания и дополнительных бонусов, которые получают наши клиенты», - отметила Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ.