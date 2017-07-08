VIII Международный автофестиваль SunDay 2017 прошел в Гродно

VIII Международный автофестиваль SunDay 2017 прошел 15 июля 2017 г. в Гродно на территории «Старого аэропорта». Компания Bosch традиционно поддерживает автокультуру в Беларуси и в этом году также выступила в качестве партнера мероприятия. Самый ожидаемый автофестиваль SunDay 2017 предоставил посетителям возможность увидеть более 300 необычных автомобилей из стран ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы, Украины, Германии, Испании и других.

Большой популярностью среди гостей пользовался автомобиль, стилизованный под фильм «Смертельная гонка», которую назвали Mad Mark. К нему выстраивались очереди как для того, чтобы сфотографироваться, так и просто для того, чтобы рассмотреть машину поближе.

Из года в год на фестиваль SunDay прибывает все больше зрителей, так и в этом году событие оставило массу эмоций и впечатлений в памяти около 17 000 человек.

Внимание посетителей было направлено не только на самые яркие автомобили в разных номинациях, но и на разнообразные конкурсы и развлечения. Прекрасным дополнением к автомобильной составляющей фестиваля стали девушки. В конкурсе красоты «Мисс SunDay-2017» приняло участие более 180 симпатичных девушек со всей страны, по итогам всеобщего голосования 12 девушек приглашены для съемок календаря в антураже уникальных автомобилей из шести стран, а на самом фестивале выбрали лучшую из шести финалисток.

Помимо этого, посетители фестиваля получили возможность посетить спортивный городок и площадки с бесплатными играми, наблюдать конкурс на самый громкий выхлоп, выступление радиомоделей, а также принять участие в розыгрыше различных подарков, в том числе и в викторине Bosch. Рядом с фестивалем был организован палаточный городок.

«Фестиваль SunDay» — один из самых крупнейших и старейших автофестивалей в Беларуси. С каждым годом мероприятие в очередной раз подтверждает свою масштабность, разноплановость и повышенный интерес не только со стороны участников, но и гостей фестиваля. Компания Bosch уже на протяжение несколько лет с радостью оказывает поддержку событию такого масштаба и уровня качества. В этом году компания Bosch предоставила фестивалю зарядный стенд в виде гигантского аккумулятора, — отметил Дмитрий Скакун, эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис.

Традиционно компания Bosch преподносит участникам подобных мероприятий подарки. В этом году одним из главных подарков для участников и посетителей фестиваля SunDay 2017 стал гигантский аккумулятор Bosch, где все желающие могли бесплатно заряжать свои мобильные устройства. Это является символичной отсылкой к 90-летию с начала производства автомобильных аккумуляторов.

«SunDay-2017 стал одним из самых крупных фестивалей страны. Приехало более 300 редких автомобилей из 8 стран, а фестиваль принял около 17 000 зрителей со всей Беларуси. 2 000 посетителей разместились с ночевкой в палаточном городке. Чтобы вместить всех желающих, территорию феста увеличили на 1/3 по сравнению с прошлыми годами, зрителей обслуживали 10 ведущих с трех сцен. Впервые были организованы спортивные городки, а также две большие зоны для детей. В подобных масштабах в Беларуси таких мероприятий больше нет. Для нас самое главное, что участники и зрители получают массу удовольствия от увиденного. Их эмоции и их рассказы вдохновляют нас на дальнейшую работу. Зрители говорят, что это были лучшие выходные лета, мы счастливы, читая отзывы в интернете», — отметил организатор фестиваля SunDay-2017 Михаил Кунцевич.

Дневная шоу-программа перешла в вечерний концерт «Ляпис-98» с Сергеем Михалком и завершилась грандиозным Open Air до утра с участием Modno, Arston, Ramm, Derell.