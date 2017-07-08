Молодой гонщик на МАЗе стал седьмым на 10-м этапе «Шёлкового пути»

Белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского стал седьмым на 10-м этапе ралли-рейда «Шёлковый путь-2017», опередив многих известных гонщиков, рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Десятый этап включал в себя 360 зачетных километров. Трасса представляла собой скоростные участки по пустыне Гоби, которые плавно перетекали в гористые отрезки с подъемом на высоту 2 тыс. метров. Маршрут местами проходил между высохшими руслами рек и требовал повышенного внимания как пилотов, так и штурманов.



Среди белорусов лучше всех проехал спецучасток Алексей Вишневский, который в результате пришел седьмым. На прохождение трассы ему понадобилось 3 часа 49 минут – на 13 минут больше, чем победителю этапа – россиянину Эдуарду Николаеву. В общем зачете белорусский экипаж удерживает девятую позицию с гандикапом в 8 часов 25 минут. При этом отставание от идущего восьмым голландца Тона ван Генугтена на Iveco сократилось до 6 минут, которые белорусы и постараются наверстать в ближайших заездах.



Александр Василевский финишировал 11-м. Его время – 4 часа 16 минут, а отставание – 40 минут. В турнирной таблице экипаж замыкает первую десятку, проигрывая лидеру гонки – Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» – 9 часов 21 минуту.



На позиции ниже завершил ралли-заезд Сергей Вязович, который проиграл победителю этапа 47 минут. В «абсолюте» экипаж занимает седьмую позицию, отставая от лидера гонки на 5 часов 54 минуты.



«Заезд оказался экстремальным. Нам пришлось проехать около 200 км с оторванной от опоры кабины. Но это не страшно – добрались до финиша благополучно, можно сказать, отделались легким испугом. Александр Василевский тоже проявил стальной характер: проехал со спущенным колесом. Алексей Вишневский преодолел трассу без приключений: уверенно преодолел бездорожье, русла высохших рек и скоростную секцию. Его результат радует всю команду», – рассказал руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Спецучасток 11-го этапа станет самым продолжительным – почти 489 км. Организаторы разделили его на две секции. В первой гонщиков ожидают дюны и скоростные трассы вдоль гор Циляньшаня, во второй – широкие песчаные «дороги» в каньонах.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».