Лига чемпионов. БАТЭ прошел "Алашкерт", победив на выезде

Борисовский БАТЭ вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во вторник, 18 июля, после домашней ничьей с армянским "Алашкертом" 1:1 борисовчане одержали выездную победу со счетом 3:1.

В сегодняшнем матче в команде Александра Ермаковича отличились Максим Володько и Михаил Гордейчук, оформивший в матче в Ереване дубль. В составе хозяев голом отметился Урош Ненадович.

В следующем раунде квалификации главного европейского клубного турнира БАТЭ ждет противостояние с пражской "Славией". Первыq матч соперников в рамках 3-го квалификационного раунда ЛЧ состоится 25 июля, ответный – 2 августа.