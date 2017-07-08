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18. 07. 2017

Лига чемпионов. БАТЭ прошел "Алашкерт", победив на выезде

Борисовский БАТЭ вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во вторник, 18 июля, после домашней ничьей с армянским "Алашкертом" 1:1 борисовчане одержали выездную победу со счетом 3:1.

В сегодняшнем матче в команде Александра Ермаковича отличились Максим Володько и Михаил Гордейчук, оформивший в матче в Ереване дубль. В составе хозяев голом отметился Урош Ненадович.

В следующем раунде квалификации главного европейского клубного турнира БАТЭ ждет противостояние с пражской "Славией". Первыq матч соперников в рамках 3-го квалификационного раунда ЛЧ состоится 25 июля, ответный – 2 августа.
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