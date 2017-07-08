Прогноз погоды: температура воздуха в Беларуси повышается

В Беларуси в среду, 19 июля, ожидается переменная облачность. В отдельных районах по северной половине страны небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +20.. +26°C, по Брестской области местами до +28°C.

В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +22.. +24°C, сообщает Белгидрометцентр.

20 июля в отдельных районах республики, а днем по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по Брестской области до +16°С; максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу республики до +30°С.

21 июля ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах республики, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северу до +18°С по югу страны, максимальная днем +21..+28°С, по югу республики до +30°С.