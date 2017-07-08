Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 08:16
+21°C
Завтра +23°C
+21°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 12%

Национальный банк Беларуси Автор фото: Евгения Чайкина Источник фото: Telegraf.by

С 19 июля Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 12% годовых, сообщили в НББ. Это уже шестое снижение ставки рефинансирования с начала 2017 года.

С 19 июля стали меньше ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков. Они снизятся с 15 до 14% годовых. Поскольку потребительские кредиты в банках «привязаны» к ставке рефинансирования, они станут еще доступнее. Повлияет снижение ставки и на проценты по вкладам, которые тоже к ней привязаны.

Снижение ставки рефинансирования связано с низким уровнем инфляции, позитивными изменениями в сбалансированности платежного баланса и устойчивостью валютного рынка, пояснили в НББ.

Ставка рефинансирования в Беларуси последовательно снижается с февраля 2012 года, когда она достигала промежуточного максимума в 45%. До этого с сентября 2010 года по март 2011-го она находилась на уровне 10,5%. На минимальном уровне в 10% она устанавливалась в октябре 2007 и декабре 2006 годов. А максимального значения в 480% достигла в 1994 году. На уровне 12% ставка рефинансирования была установлена Нацбанком впервые после выхода Беларуси из состава СССР в 1991 году.
Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.