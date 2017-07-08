Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 12%

С 19 июля Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 12% годовых, сообщили в НББ. Это уже шестое снижение ставки рефинансирования с начала 2017 года.
Снижение ставки рефинансирования связано с низким уровнем инфляции, позитивными изменениями в сбалансированности платежного баланса и устойчивостью валютного рынка, пояснили в НББ.
Ставка рефинансирования в Беларуси последовательно снижается с февраля 2012 года, когда она достигала промежуточного максимума в 45%. До этого с сентября 2010 года по март 2011-го она находилась на уровне 10,5%. На минимальном уровне в 10% она устанавливалась в октябре 2007 и декабре 2006 годов. А максимального значения в 480% достигла в 1994 году. На уровне 12% ставка рефинансирования была установлена Нацбанком впервые после выхода Беларуси из состава СССР в 1991 году.