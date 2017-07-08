Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 12%

С 19 июля Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 12% годовых, сообщили в НББ. Это уже шестое снижение ставки рефинансирования с начала 2017 года.

С 19 июля стали меньше ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков. Они снизятся с 15 до 14% годовых. Поскольку потребительские кредиты в банках «привязаны» к ставке рефинансирования, они станут еще доступнее. Повлияет снижение ставки и на проценты по вкладам, которые тоже к ней привязаны.

Снижение ставки рефинансирования связано с низким уровнем инфляции, позитивными изменениями в сбалансированности платежного баланса и устойчивостью валютного рынка, пояснили в НББ.

Ставка рефинансирования в Беларуси последовательно снижается с февраля 2012 года, когда она достигала промежуточного максимума в 45%. До этого с сентября 2010 года по март 2011-го она находилась на уровне 10,5%. На минимальном уровне в 10% она устанавливалась в октябре 2007 и декабре 2006 годов. А максимального значения в 480% достигла в 1994 году. На уровне 12% ставка рефинансирования была установлена Нацбанком впервые после выхода Беларуси из состава СССР в 1991 году.