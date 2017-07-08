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19. 07. 2017

Итальянский футболист в течение одного дня завершил и возобновил карьеру

Футболист итальянской «Вероны» Антонио Кассано в течение одного дня завершил и возобновил карьеру. Утром 18 июля 35-летний нападающий сообщил руководству своего клуба, что собирается уйти из футбола, потому что скучает по семье.

В связи с этим он созвал специальную пресс-конференцию, однако на ней Кассано заявил, что продолжить выступать за «Верону», сообщает Lenta.ru.

«Я поддался своей слабости. Я все время полагаюсь на свою интуицию, но в этот раз я думал головой. Спасибо директору, тренеру и моей жене. Я хочу побеждать. Этим утром интуиция подвела меня, как это часто случается. Я собираюсь принять этот вызов, и я уверен, что выиграю», — подчеркнул итальянец.

Кассано присоединился к «Вероне» 10 июля. Предыдущим клубом форварда была генуэзская «Сампдория». Также он выступал в составе таких команд, как мадридский «Реал», «Милан» и «Интернационале». В составе сборной Италии он провел 25 матчей, забив 9 мячей.
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