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19. 07. 2017

Неврологи рассказали, какие жизненные события могут повредить мозг

Стрессовый опыт вроде потери любимого, развода, увольнения способен увеличить биологический возраст головного мозга на 4 года. К такому выводу пришли неврологи из Университета штата Висконсин после обследования 1320 человек в возрасте старше 58 лет, которые предоставили информацию о стрессовых ситуациях в своей жизни и прошли специальные тесты.

В общей сложности был составлен список из 27 жизненных событий, опасных для мозга. Проблемы могут начаться еще в детстве (если человека оставили на второй год в школе или вообще отчислили), пишет Meddaily со ссылкой на The Daily Mail.

Если родители ребенка не могут найти работу или имеют проблемы с алкоголем, наркотиками, мозг ребенка страдает. В подростковом и взрослом возрасте часто свой удар наносят развод родителей, смерть родителя, родственника, неверность супруга или серьезный конфликт с родителями мужа. Денежные проблемы, включая банкротство или увольнение, потеря дома из-за пожара или наводнения, - вот еще опасные факторы.

Острый стресс вызывает воспаление в мозге и депрессию, а это повышает риск деменции. Кстати, доктор Мария Каррилло из Американской ассоциации болезни Альцгеймера добавила к списку события вроде смены школы и покупки дома. В целом же каждое стрессовое событие прибавляет мозгу около четырех лет, вызывая его преждевременное старение.

 
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