Лукашенко летит с официальным визитом в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля оправится с официальным визитом в Украину, сообщили в пресс-службе главы государства. В соседней стране белорусский лидер пробудет два дня и проведет переговоры с президентов Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.

Особое внимание на встречах планируется уделить экономическому сотрудничеству Беларуси и Украины, в частности торговле, инвестициям, промышленной кооперации, нефтехимическому комплексу, энергетике, сельскому хозяйству, транспорту ии логистике.

Будет обсуждаться на переговорах и политическое взаимодействие, а также урегулирование конфликта на востоке Украины и ситуация в регионе в целом.

По итогам визита главы государств намерены подписать ряд документов о сотрудничестве в экономике, научно-технической сфере и по вопросам культуры и межнациональных отношений.