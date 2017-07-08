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19. 07. 2017

Лукашенко летит с официальным визитом в Украину

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля оправится с официальным визитом в Украину, сообщили в пресс-службе главы государства. В соседней стране белорусский лидер пробудет два дня и проведет переговоры с президентов Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.

Особое внимание на встречах планируется уделить экономическому сотрудничеству Беларуси и Украины, в частности торговле, инвестициям, промышленной кооперации, нефтехимическому комплексу, энергетике, сельскому хозяйству, транспорту ии логистике.

Будет обсуждаться на переговорах и политическое взаимодействие, а также урегулирование конфликта на востоке Украины и ситуация в регионе в целом.

По итогам визита главы государств намерены подписать ряд документов о сотрудничестве в экономике, научно-технической сфере и по вопросам культуры и межнациональных отношений.
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