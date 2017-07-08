В Барановичах безбилетник избил контролера и укусил дружинника

Не оплатившего проезд пассажира вывели из автобуса на остановку, где он, чтобы не платить штраф, ударил контролера кулаком в лицо и укусил дружинника, рассказал в эфире радио "Барановичи FM" старший следователь Барановичского отдела Следственного комитета Алексей Полуянчик.

Теперь вместо штрафа в размере 0,5 базовой величины (11,5 рубля) хулигану предстоит отвечать перед законом в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси, по которой ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.