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19. 07. 2017

В Барановичах безбилетник избил контролера и укусил дружинника

В Барановичах 35-летний пассажир автобуса, ехавший без билета, напал на контролера и сопровождавшего его дружинника. Инцидент произошел 08:40 17 июля на автобусной остановке "Улица Крайняя".

Не оплатившего проезд пассажира вывели из автобуса на остановку, где он, чтобы не платить штраф, ударил контролера кулаком в лицо и укусил дружинника, рассказал в эфире радио "Барановичи FM" старший следователь Барановичского отдела Следственного комитета Алексей Полуянчик.

Теперь вместо штрафа в размере 0,5 базовой величины (11,5 рубля) хулигану предстоит отвечать перед законом в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси, по которой ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

 
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