Хотел привлечь внимание девушки: минчанин получил штраф за мат в соцсети

К административному наказанию в виде штрафа в 230 рублей привлечен 35-летний минчанин, оскорбивший 20-летнюю девушку на ее личной странице. Как пояснил мужчина, он оставил в адрес девушки нецензурное высказывание, чтобы привлечь ее внимание, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Девушка же обратилась в милицию, приложив к заявлению распечатку страницы с перепиской и оскорблениями. Впоследствии мужчина заплатил штраф. В милиции отмечают, что минчане все чаще стали обращаться с просьбой привлечь к ответственности тех, кто пишет на их страницах в интернете оскорбления или распространяет клеветнические сведения.