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19. 07. 2017

В банке ВТБ (Беларусь) обновлен состав совета директоров

В состав совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вошел Ильнар Шаймарданов – вице-президент, заместитель директора Департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ, начальник управления международного бизнеса ВТБ24 (ПАО), куратор направления розничного бизнеса в дочерних банках группы ВТБ.

В июле 2017 года состоялась рабочая встреча с заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Дмитрием Фроловым, где обсуждались вопросы по стратегическому развитию розничного бизнеса в Республике Беларусь.

«В настоящее время происходит целый ряд изменений в структуре группы ВТБ: переход к модели единого банка путем объединения ВТБ и ВТБ24 позволит оптимизировать его структуру и повысит эффективность взаимодействия бизнес-линий. Мы объединяем лучшие практики в работе двух банков и сильнейших представителей ВТБ и ВТБ24 в одну команду, что, безусловно, будет способствовать укреплению позиций единого банка в розничном направлении на белорусском рынке. Сегодня основная задача, стоящая  перед розничным бизнесом банка ВТБ (Беларусь)  – развитие потребительского кредитования» – отметил Ильнар Шаймарданов.
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