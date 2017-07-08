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19. 07. 2017

Россиянин на Mitsubishi с надписью "За ВДВ" разбился насмерть о стену в Быхове

ДТП со смертельным исходом произошло в Быхове Могилевской области днем 18 июля. 40-летний гражданин России за рулем автомобиля Mitsubishi с ярко оранжевыми полосами и надписью "За ВДВ" не справился с управлением на улице Советская и врезался в стену кирпичного дома. В результате аварии водитель погиб.

Как сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк, по предварительным данным в момент ДТП мужчина был трезв. По словам очевидцев, перед столкновением он ехал по улице на огромной скорости.

Все обстоятельства ДТП станут известны в ходе расследования, по делу назначен ряд экспертиз.
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Аварии, ДТП
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