От Вашингтона до Москвы. Реакция на Малороссию

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании "федеративного государства Малороссия" со столицей в Донецке.

Внезапное заявление Захарченко удивило даже его окружение и не нашло поддержки. Неагитивно отреагировали на Малороссию от Захарченко как в Москве и ЛНР, так и в США и Европе.

Малороссия с безвизом

По словам Захарченко, идею Малороссии поддержали делегаты 17 регионов Украины. В "конституации" Малороссия объявляется правопреемником Украины.

Киев предполагается наделить статусом историко-культурного центра. Флагом должен стать стяг Богдана Хмельницкого, а языками - русский и "малоросский".

Государственное устройство - федерация с широкой автономией регионов, во внешней политике придерживаться нейтралитета, во внутренней - опираться на православные ценности, в экономике - быть "мостом" между Востоком и Западом, Севером и Югом.



Авторы идеи предполагают, что Малороссия сможет стать членом Союза независимых государств и присоединитьсяк Союзному государству России и Беларуси. При этом она может сохранить безвизовый режим с Евросоюзом при согласии последнего.

Захарченко назвал Малороссию ответом на план Киева по реинтеграции Донбасса.

Киев: Вернем Донбасс и Крым

Вскоре после заявления Захарченко президент Петр Порошенко заявил, что проект "Новороссия" был похоронен, а украинские власти восстановят суверенитет над Донбассом и Крымом.

"Так называемый проект "Новороссия", который включал в себя девять регионов, полностью провалился... Мы должны понимать, что и Захарченко, и Плотницкий - не политические фигуры, а марионетки, которые транслируют кремлевские заявления", - сказал Порошенко на брифинге в Грузии.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал заявление глав ДНР попыткой разыграть абхазский сценарий на Донбассе.

"Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытащив из нафталина Малороссию", - написал министр в Twitter.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, Захарченко лишь добавил новый аргумент в пользу принятия в Украине закона о деоккупации Донбасса.

"Судьба плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14" или любой другой "Дебилороссии" путинского формата", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Тем временем в Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на которой обсуждается заявление Захаренко о Малороссии.

Россия: Узнали из СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Захарченко о создании государства Малороссия на территории нынешней Украины является его личной инициативой.

"В Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаемся приверженными минским договоренностям", - сказал спикер Кремля.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что создание Малороссии не согласуется с минским процессом и призвал инициативу Захарченко рассматривать "как приглашение к дискуссии".

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев назвал инициативу Захарченко неожиданной и "невписывающейся в логику последовательности действий, прописанную в минских соглашениях".

В МИД России также заявили о несоответствии минским соглашениям. "Вряд ли можно их расценивать как реальную политику, относящуюся к реальной политической жизни", - отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лкашевич.

РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишет, что инициатива шла не от помощника президента России Владислава Суркова, курирующего украинское направление.

"Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных", - говорят источники агентства.



Близкий к Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил, что проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве "республики" многие его считают несерьезным.

"Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения. Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи", - заключил эксперт.

Позже Чеснаков рассказал, что Сурков провел совещание с экспертами, в ходе которого высказал свое мнение о Малороссии.

"Весь этот хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность - за всю Украину, а не за ее часть", - цитирует Суркова Чеснаков.

ЛНР: внутренняя инициатива ДНР

Руководство ЛНР опровергло свое участие в проекте Захарченко, заявив, что ее представители в собрании не участвовали, отметив, что руководство "республики" придерживается идеи о необходимости выполнения минских соглашений.

Участник делегации от ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что представители самопровозглашенной республики не планируют обсуждать идею создания Малороссии на переговорах в Минске.

"Мы не планируем. Это внутренняя инициатива ДНР. У нас есть повестка, где обозначены насущные вопросы, которые требуют своего обсуждения и решения", - сказал он, отметив, что на данный момент эта инициатива не оказывает влияния на ход минских переговоров.

Аккредитованным в ДНР журналистам мероприятие не анонсировалось. Местная пресса заранее не приглашалась. В малом зале отеля Шахтер-плаза были представители двух российских федеральных СМИ, а также местного "министерства информации".

В самом Донецке также многие оказались не в курсе. "Как снег на голову! Никто ничего не говорил! Все очень обеспокоены. Происходящее напоминает 2014 год, когда многое тоже происходило по команде, без подготовки и совершенно неожиданно", - сказал Газете.Ru источник в среднем звене "правительства" ДНР.

Не одобрил идею и один из основателей ДНР Андрей Пургин. Бывший спикер "парламента" в беседе с РБК назвал заявление Захарченко о создании Малороссии профанацией.

"ДНР к Малороссии не имеет отношения. Малороссия была польской автономией. В принципе, мы можем присоединиться к чему угодно, но, на мой взгляд, это неподготовленная инициатива", - считает Пургин.

Запад обеспокоен

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт сообщила, что внешнеполитическое ведомство обеспокоено заявлением о создании Малороссии.



"Так называемые сепаратисты хотят сформировать новое государство, которое будет вместо Украины. Это, безусловно, вызывает нашу обеспокоенность", - сказала Ноерт.

Она подчеркнула, что ограничится лишь этим комментарием и не станет "удостаивать" заявление о Малороссии ответом.

Многословным оказался председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн, который в комментарии на своем сайте назвал заявление о создании Малороссии прямой ответственностью российского президента Владимира Путина.

"Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи "Малороссия". Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на России", - подчеркнул Маккейн.

Он призвал европейских союзников США разработать политику и стратегию для увеличения дипломатических, экономических и военных последствий, от которых Россия будет страдать.

Маккен также призвал Вашингтон ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие оборонительного характера, "в котором она нуждается для самозащиты".

Германия и Франция в свою очередь отметили, что заявления о Малороссии нарушают минские соглашения и призвали Россию осудить идею Захарченко, а также "усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту".

Источник: korrespondent.net