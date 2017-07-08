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19. 07. 2017

Экс-начальник РОВД – об избиении подростка: поведение полностью позорное

Справа – Владислав Антоненко, слева – потерпевший с матерью Источник фото: Радыё "Свабода"

В суде Железнодорожного района Гомеля судят бывшего начальник Ветковского РОВД, который вечером 25 апреля, будучи нетрезвым, ударил 16-летнего подростка, сделавшего ему замечание о том, что его собака без намордника. Владислав Антоненко полностью признал свою вину и заявил на суде, что его "поведение полностью позорное".

Экс-милиционер, уволенный со службы за нарушение правил профессиональной этики, рассказал, что незадолго до конфликта на улице они с товарищем выпили бутылку водки и запили ее потом пивом.

Экс-начальнику РОВД предъявлено обвинение в хулиганстве. В этой должности подполковник Антоненко проработал почти два года, до этого в звании майора был заместителем начальника РОВД.

 
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