Экс-начальник РОВД – об избиении подростка: поведение полностью позорное

Экс-милиционер, уволенный со службы за нарушение правил профессиональной этики, рассказал, что незадолго до конфликта на улице они с товарищем выпили бутылку водки и запили ее потом пивом.

Экс-начальнику РОВД предъявлено обвинение в хулиганстве. В этой должности подполковник Антоненко проработал почти два года, до этого в звании майора был заместителем начальника РОВД.