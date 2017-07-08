Экс-начальник РОВД – об избиении подростка: поведение полностью позорное

В суде Железнодорожного района Гомеля судят бывшего начальник Ветковского РОВД, который вечером 25 апреля, будучи нетрезвым, ударил 16-летнего подростка, сделавшего ему замечание о том, что его собака без намордника. Владислав Антоненко полностью признал свою вину и заявил на суде, что его "поведение полностью позорное".
Экс-милиционер, уволенный со службы за нарушение правил профессиональной этики, рассказал, что незадолго до конфликта на улице они с товарищем выпили бутылку водки и запили ее потом пивом.
Экс-начальнику РОВД предъявлено обвинение в хулиганстве. В этой должности подполковник Антоненко проработал почти два года, до этого в звании майора был заместителем начальника РОВД.