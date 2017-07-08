Белорусы ворвались в топ-5 на 12-м этапе «Шёлкового пути»

Белорусский гонщик Сергей Вязович уверенно прошел 12-й этап ралли-рейда «Шёлковый путь-2017», финишировав пятым. В общем зачете все три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находятся в первой десятке, рассказали в команде.

Трасса 12-го этапа не принесла больших сюрпризов. Спецучасток протяженностью 255 км был богат на гигантские дюны, в преодолении которых гонщики наловчились еще на предыдущих этапах. На втором отрезке пути пилотам пришлось проявить свое мастерство скоростного вождения. Белорусы прошли испытания без особых проблем.



Лидер команды Сергей Вязович преодолел трассу на пятом месте за 4 часа 17 минут. Победителем этапа стал россиянин Айрат Мардеев, который оказался быстрее на 13 минут. В общем зачете белорусский экипаж проигрывает лидеру гонки – Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» – 5 часов 57 минут.



МАЗ Александра Василевского финишировал девятым. Его время – 4 часа 41 минута, а гандикап – 37 минут. В генеральной классификации экипаж входит в ТОП-10 и проигрывает российскому гонщику 10 часов 3 минуты.



Экипаж под управлением Алексея Вишневского показал 11-е время – 4 часа 56 минут. Его отставание от победителя этапа составило почти 52 минуты. Алексей Вишневский ведет острую борьбу с голландцем Тоном ван Генугтеном на Iveco, который сумел отыграть потерянную ранее позицию.



«В последние дни мы столкнулись практически со всеми видами препятствий, причем за один заезд трасса могла меняться неожиданным образом. Нам удается преодолевать спецучастки без проблем: гонщики практически не ошибаются, техника МАЗ не подводит. Это незаменимый опыт, который нам пригодится в следующих гонках. Наконец, МАЗы показал свои возможности в экстремальных условиях. На текущий момент основной задачей для команды выступает попадание в первую десятку всем составом», – подчеркнул руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



Предпоследний этап будет состоять из двух секций протяженностью 319 км. Гонщики продолжат покорять бесконечные пески пустыни Гоби и «бороться» с огромными дюнами. Спецучасток обещает быть сложным не только для пилотов, но и для штурманов.



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».