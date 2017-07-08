Одноклассники запустили рекламу с кнопками для быстрой связи с брендом

Социальная сеть Одноклассники запустила рекламные объявления с «активными кнопками» призыва к действию для звонка, перехода на сайт или в личные сообщения. Благодаря новому формату пользователи смогут связаться с брендом, перейти на его предложение или совершить другое действие в один клик.

Крупные рекламодатели по запросу смогут создавать свои кастомизированные кнопки. Одной из первых собственные кнопки в Одноклассниках протестировала компания «Централ Партнершип»: для продвижения фильма «Взрывная блондинка» были использованы кнопки «Смотреть трейлер 18+» и «Узнать другую сторону Шарлиз Терон».

Возможность добавлять кнопки в рекламу уже доступна для всех объявлений, продвигаемых через систему myTarget. Для создания рекламы нового формата нужно сделать «скрытый» пост в группе бренда в Одноклассниках, нажать кнопку «Рекламная ссылка» и выбрать одну из 11 доступных кнопок.

Например, по кнопке «Связаться» пользователь перейдет в личные сообщения с группой, кнопка «Установить» подойдет для продвижения приложений, а кнопка «Позвонить» запустит телефонный звонок со смартфона. Нужная ссылка или номер телефона устанавливаются также в настройках объявления в Одноклассниках. В рекламу можно добавить текст, картинки и ссылки.

Реклама с «активными кнопками» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях ОК, а также в мобильных приложениях социальной сети.

Наталия Грымова, директор по маркетингу Централ Партнершип:

Централ Партнершип всегда придерживается первенства в использовании новых рекламных технологий, которые помогают увеличить эффективность вложений в рекламные кампании кино. Новый инструмент Одноклассников показал отличные медийные показатели, а главное, помог увеличить конверсию во взаимодействие с рекламой — это позволяет изучать реакцию аудитории на разные креативы и отбирать только самые конвертируемые.

Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта Одноклассники:

В этом году мы уже запустили несколько новых рекламных форматов и продолжаем открывать рекламные технологии, которые позволят брендам и группам эффективнее продвигаться в Одноклассниках. По результатам первых тестов CTR рекламы с «активными кнопками» в среднем на 10% выше стандартных объявлений. Для многих рекламодателей больший эффект для бизнеса будет давать возможность звонка с рекламы. Дополнительную ценность новому формату придаст видео: в ближайшее время рекламодатели смогут добавлять в свою рекламу кликабельные ролики в режиме автоплея.