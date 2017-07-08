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20. 07. 2017

Спецпред Путина назвал Россию "боевым киберслоном"

Спецпредставитель президента Андрей Крутских заявил, что по уровню сотрудничества и взаимодействия с другими странами Россия может считаться кибердержавой. Его цитирует Медуза.

"Мы - боевой слон, киберслон,мы действительно великая кибердержава. Мы формируем наше родное киберзамещение западных гаджетов", - заявил Крутских.

При этом он напомнил, что часть компьютерного оборудования Россия вынуждена закупать, но за "год-полтора" страна намерена провести "киберзамещение".

А в Сети припомнили другого "киберслона", которого показывали премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Во время визита в Великий Новгород ему продемонстрировали роботизированного слона. Но в интернете пользователи резонно заметили, что это слон из образовательного набора Lego.

Источник: korrespondent.net
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