К вечеру французской классики у минской Ратуши появится Эйфелева башня

22 июля в Минске пройдёт третий по счёту концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique», посвящённый 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. Накануне концерта рядом со сценой будет установлена копия Эйфелевой башни. Каждый желающий сможет приобщиться к этому процессу, сделать незабываемые снимки и в полной мере прочувствовать завораживающую атмосферу Франции.

На самом концерте окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции – баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, являющихся гордостью французской нации. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси – их произведения по праву считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.

Не пропустите изысканный классический вечер и не забывайте принимать участие в фотоконкурсе «Классика у Ратуши с velcom»! Разместите фото в соцсетях с хэштегом #классикасвелком и получите шанс попасть на специальную фотовыставку, которая будет организована по окончании проекта в августе. На этот раз соревноваться будут и авторы лучших фото на фоне «минской» Эйфелевой башни!