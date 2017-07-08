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20. 07. 2017

"Аливария" перед минским A-Fest'ом запустит пивной автобус по городам Беларуси

Этим летом бренд «Аливария» проводит серию препати к фестивалю европейского отдыха A-Fest в областных городах Беларуси. В каждом городе в качестве хедлайнера вечеринки выступит местный артист, который получил широкую известность по всей Беларуси и за ее пределами. A-Fest в буквальном смысле едет по стране: «Аливария» привезет европейскую вечеринку на автобусе BeerBus.

A-Fest становится традицией для Беларуси – в этом году он пройдет уже во второй раз. В нынешнем году «Аливария» предлагает жителям регионов активнее присоединиться к европейскому отдыху!

Серия вечеринок BeerBus Party объединит несколько областных центров Беларуси и продлится почти месяц. Открытие сезона состоится в Гомеле 21 июля. Начало ознаменуется потрясающим сюрпризом: вечеринку в город над Сожем привезет BeerBus – яркий и заметный автобус-символ препати к фестивалю A-Fest.

В качестве хедлайнера первой вечеринки в Гомеле на сцену выйдет белорусская регги-группа «Аддис Абеба». Музыканты родом из Гомеля – в этом городе они выступали на протяжении нескольких лет. На счету «Аддис Абеба» три альбома, которые успели стать по-настоящему народными.

Следующие по маршруту BeerBus города: Гродно 28 июля и Брест 4 августа. Организаторы обещают гостям не только концерты любимых групп- земляков, но и насыщенную развлекательную программу: фотозоны, танцевальные мастер-классы и флэшмобы, караоке под открытым небом, бир-понг и ликбез от пивного сомелье.
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