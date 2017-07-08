В США снимаютс продажи кофе с эффектом виагры

Импортер кофе из штата Техас отзывает кофе New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee, который вызывает эрекцию у мужчин из-за содержащегося в его составе вещества, похожего на активный компонент виагры силденафил.

Представители компании Bestherbs Coffee LLC, продававшей этот кофе через интернет и магазины по всей стране в период с 2014 по 2016 год, выразили недоумение предписанием Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)? поскольку кофе активно продавался более года назад, сообщает Associated Press.

Известно, что некоторые мужчины покупали его для решения своих проблем в постели, однако десметил карбоденафила может взаимодействовать с нитратами, содержащимися в некоторых отпускаемых по рецепту лекарствах, таких как нитроглицерин, и понизить кровяное давление до опасного уровня, указывает FDA. Кроме того, в растворимом кофе обнаружено молоко, хотя оно не указано в его составе на упаковке, и оно может быть опасно для людей с аллегрией на молочные продукты.