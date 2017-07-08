Генерал США: учения России и Беларуси могут быть "троянским конём"

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, заявил, что Россия может использовать сентябрьские учения "Запад-2017" в Беларуси как "троянского коня", чтобы оставить там оружие. По его словам, такие опасения присутствуют у европейских союзников Америки.

«Люди обеспокоены тем, что это может быть „троянский конь“. Они говорят: „Мы просто проводим учения“, а затем вдруг передислоцируют куда-то всех этих людей и оружие», - сказал Бен Ходжес в интервью Reuters.

C другой стороны, отметил американский генерал, каких-либо свидетельств, что Россия собирается поступить именно пока нет.

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