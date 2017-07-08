Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 10:18
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

Генерал США: учения России и Беларуси могут быть "троянским конём"

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, заявил, что Россия может использовать сентябрьские учения "Запад-2017" в Беларуси как "троянского коня", чтобы оставить там оружие. По его словам, такие опасения присутствуют у европейских союзников Америки.

«Люди обеспокоены тем, что это может быть „троянский конь“. Они говорят: „Мы просто проводим учения“, а затем вдруг передислоцируют куда-то всех этих людей и оружие», - сказал Бен Ходжес в интервью Reuters.

C другой стороны, отметил американский генерал, каких-либо свидетельств, что Россия собирается поступить именно пока нет.

Читайте также: МИД: Беларусь пригласит международных наблюдателей на учения "Запад-2017"
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.