Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 11:50
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

Из-за развития онлайн-торговли минские торговые центры идут на дно?

В последние годы все больше покупателей отказываются от посещения магазинов, предпочитая совершать покупки в интернете. Чем это грозит многочисленным торговым центрам и кто из них в особой зоне риска ‑ об этом далее в статье.

Согласно данным исследования, проведенного крупнейшим американским банком JPMorgan Chase, из-за роста популярности интернет-торговли (в частности, таких гигантов, как Amazon и eBay), в настоящее время потребность в сотрудниках off-line торговли США уменьшилась на 1,2 млн человек. Именно в таком дополнительном количестве сотрудников нуждалась бы офлайн-торговля без развития онлайн-торговли.

В Беларуси подобных исследований пока не проводилось, поэтому за комментариями мы обратились к менеджеру проектов по торговой недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ Управление проектами» Артему Давидовичу.

- На западе ситуация несколько иная, чем в Беларуси – там уже ежегодно отмечаются даже случаи закрытия торговых проектов из-за недостатка покупателей. Не все выдерживают жесткую конкуренцию, как между аналогичными торговыми объектами, так и с интернет-торговлей.

Однако сказать, что минским торговым центрам ничего не угрожает, тоже нельзя. Образно говоря, мы сейчас находимся на первых ступенях той лестницы, на вершине которой уже стоят торговые центры в странах с более развитыми рынками. Поэтому рано или поздно мы окажемся на их месте. Посудите сами: последние пять лет Минск ежегодно получал от 50 до 100 тыс. кв. торговых площадей в лице новых торговых fashion-центров, и поэтому конкуренция между ними сейчас очень высока. Параллельно с развитием рынка торговых центров, активно развивалась и интернет-торговля. Сейчас она предоставляет минчанам возможность, не выходя из дома, приобрести практически все что хочешь. Поэтому ситуация в целом очень схожа, но имеет гораздо меньшие масштабы.

Несмотря на то что случаев закрытия торговых центров в Минске не было, предпосылки к этому уже можно наблюдать. В качестве примера Артем привел некогда популярные торговые центры автозапчастями.

- Еще относительно недавно они абсолютно не испытывали трудностей с заполнением арендаторами. А в некоторых случаях на особо ликвидные торговые помещения собственниками устраивались «аукционы». А что сейчас? В большинстве из них заполненным арендаторами остался лишь первый этаж, остальные же площади сдаются в аренду за символические суммы или вообще за «коммуналку». Но даже при такой ценовой политике и без того не малое количество пустующих помещений продолжает увеличиваться, - поясняет Артем.

Что касается торговых центров формата fashion, то, по мнению Артема Давидовича, угроза снижения интереса к ним тоже есть, но не ко всем и пока не в таком масштабе, как в случае с торговыми центрами автомобильной тематики.

- В случае с автозапчастями у покупателя нет необходимости их «примерки», потому как они типовые. А если вопросы возникнут, то ответы на них можно получить у консультанта on-line. Чего не скажешь про одежду, косметику и некоторые другие товары, которые обычно можно встретить в fashion-ТЦ. Каждый из этих товаров нужно примерить, опробовать или по крайней мере подержать в руках. Поэтому, несмотря на интенсивное развитие онлайновых торговых сетей, как, например, знакомых многим Wildberries и Lamoda, торговые центры формата fashion продолжают оставаться востребованными среди покупателей.

Однако за счет того, что за последние 2 года совокупная площадь торговых центров увеличилась на 55%, а реальные доходы покупателей не только не выросли, но даже и уменьшились, конкуренция между торговыми центрами сейчас на очень высоком уровне. Кроме того, невысокая покупательская способность населения снижает интерес иностранных торговых операторов к приходу в Беларусь. Кто-то, конечно, может не согласиться с этим, приведя пример вышедших брендов от LPP и ожидаемых от Inditex. В ответ на это я посоветовал бы обратить внимание на то, сколько времени понадобилось им для прихода к нам – переговоры с ними были начаты не 1, не 2, и даже не 3 года назад.

Наиболее уязвимыми и незащищенными в настоящее время, по мнению Артема, выступают две основных группы торговых центров:

  • построенные по схеме долевого строительства;

  • состав которых представлен индивидуальными предпринимателями.

- При долевом строительстве торгового центра теряется один из основных инструментов, с помощью которого можно воздействовать на его популярность среди посетителей ‑ я говорю о возможности управления им. А именно, товарного зонирования торговых объектов внутри торгового центра, его модернизации, стилизации мест общего пользования и т.д. и т.п. Когда все помещения в составе торгового центра принадлежат разным собственникам, то ни о каком зонировании по товарным группам говорить не приходится.

В то же время торговым центрам, имеющим единого собственника, гораздо проще адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке, и в частности, руководить маркетинговой политикой (мероприятия, различные виды рекламы и т.п.), обслуживать, модернизировать и стилизовать торговый центр. Нынешний покупатель очень требователен к мелочам, поэтому если у вас в торговом центре плохо работает вентиляция, а чтобы этот вопрос решить, нужно продолжительное согласование со всеми собственниками, то будьте уверены, что завтра к вам придет уже меньше посетителей. При этом, чтобы вернуть их обратно, придется очень постараться, потому как конкурентов - торговых центров сейчас много.

Рынок современной торговой недвижимости – очень подвижный сегмент. Если упустить нужный момент, то впоследствии это может обернуться серьезными последствиями – с потерей популярности, оттоком посетителей, а вслед за ними и арендаторов, столкнулись даже крупные и удачно расположенные торговые центры. И это в очередной раз подтверждает тот факт, что соответствующая современности концепция и грамотное коммерческое управление (в частности, подбор и ротация арендаторов, условия договоров аренды и их своевременное перезаключение и т.д. и т.п.) являются залогом не только конкурентоспособности, но и обязательными условиями стабильного развития торгового центра. При этом конкретного рецепта выработки концепции или правил управления торговым объектом нет, потому как все торговые центры уникальны и в каждом конкретном случае необходимо разрабатывать индивидуальный подход. Но благодаря этому можно «оживить» даже самые запущенные торговые объекты.
Это Интересно
Недвижимость
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.