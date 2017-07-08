Госдума запретила анонимайзеры в России

Российская Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам – так называемых анонимайзеров, пишет агентсhttp://1prime.ruтво "ПРАЙМ".

Проект был внесен в Госдуму в начале июня. Как отмечали авторы законопроекта, в стране отсутствует законодательно установленный запрет использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам.

Новый закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.

Механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок" и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Ранее Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в интернете.

Источник: korrespondent.net