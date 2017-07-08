Рельсотрон впервые произвел серию выстрелов - видео

Научно-исследовательское управление ВМС США совместно со специалистами британской компании BAE Systems провело новые испытания рельсотрона, установленного на полигоне «Дальгрен» в Вирджинии. Во время этих испытаний орудие впервые произвело два выстрела подряд. Видео испытаний опубликовано на канале научно-исследовательского управления на YouTube.

Рельсотрон представляет собой орудие, использующее для разгона снаряда электромагнитные силы. В нем снаряд на первом этапе выстрела является частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами (отсюда и название орудия). Для выстрела орудие нуждается в кратковременной подаче высоких напряжения и тока, которые не может обеспечить простое подключение к электрической сети.

Целью новых испытаний, дата проведения которых не уточняется, была проверка способности орудия произвести последовательно несколько выстрелов. Кроме того, разработчики хотели определить начальный темп стрельбы рельсотрона. Судя по опубликованной видеозаписи на произведение двух выстрелов с перезарядкой орудию потребовалось всего около 24 секунд.

Похоже, что испытания проходила уже усовершенствованная версия рельсотрона. Ранее прототип электромагнитного орудия имел скорострельность не более двух-трех выстрелов в минуту. Для сравнения, скорострельность палубной артиллерийской установки Mk. 45 калибра 127 миллиметров составляет 20 выстрелов в минуту.

Если учесть, что при полном заряде ионисторной энергосистемы рельсотрона начальная скорострельность орудия составила восемь выстрелов в минуту (два за четверть минуты), устоявшаяся его скорострельность может составлять около четырех-пяти выстрелов в минуту без учета времени, необходимого на охлаждение ствола.

Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические (лишенные взрывчатого вещества) снаряды массой 16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. По оценке специалистов, для ведения стрельбы с темпом десять выстрелов в минуту орудию потребуется около 20 мегаватт.

Помимо BAE Systems разработкой рельсотрона занимается американская компания General Atomics. Прототип ее орудия имеет дульную энергию 33 мегаджоуля. В марте 2017 года компания объявила о доработке системы хранения и подачи энергии для электромагнитного орудия, увеличив ее емкость.

Источник: N+1