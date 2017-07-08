Одноклассники запустили аналитику для групп в мобильных приложениях

Администрация групп в Одноклассниках теперь может просматривать статистику и основные показатели аудитории на своем смартфоне. В профиле группы в мобильной версии и приложениях ОК появился раздел «Статистика» со всеми возможностями аналитики, которые ранее были доступны только в веб-версии социальной сети.

С помощью мобильной аналитики в приложении можно просматривать охват и вовлеченность группы, количество обратной связи от пользователей («классы», репосты, комментарии), прирост и отток подписчиков и пр. В новом разделе также доступна аналитика по действиям участников группы: загрузкам, заходам, обратной связи и другим.

По вкладке «Публикации» можно посмотреть охват публикаций в группах и реакцию подписчиков, а в разделе «Аудитория» — распределение подписчиков по полу, возрасту, географии, платформам и источникам заходов в группу.

Просматривать статистику своей группы можно как в мобильной версии сайта Одноклассников, так и в приложениях для iOS и Android. Таким образом, все администраторы получат возможность оценить эффективность группы и проанализировать активность аудитории с любого доступного устройства.

Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта Одноклассники:

Мобильная аналитика позволит группам оставаться в постоянном контакте с аудиторией: отслеживать ее активность, измерять популярность разных типов контента и делать это с любых устройств. Рассчитываем, что с новым инструментом группы в ОК смогут еще быстрее реагировать на запросы аудитории и тем самым повысить вовлеченность подписчиков.