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21. 07. 2017

МАЗ вошел в четверку лучших на 13-м этапе «Шёлкового пути»

Все три белорусских экипажа завершили 13-й этап ралли-рейда «Шёлковый путь-2017» в первой десятке. Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей Вязович, который показал четвертое время, рассказали Телеграфу в «МАЗ-СПОРТавто».

Спецучасток предпоследнего этапа состоял из двух секций протяженностью 319 км. Гонщики преодолели пески пустыни Гоби, потратив немало времени на участках с огромными дюнами. Трасса требовала серьезного внимания как пилотов, так и штурманов.

Сергей Вязович проехал трассу за 6 часов, заняв четвертое место и проиграв лидеру гонки – россиянину Дмитрию Сотникову – 31 минуту. В общем зачете белорусы претендуют на пятую позицию и проигрывают «камазовцам» 6 часов 29 минут.

Практически следом (с разницей в 3 минуты) добрался до финиша МАЗ Александра Василевского. Белорусский экипаж занял пятое место на этапе и входит в первую десятку в генеральной классификации. От лучшего результата ралли-рейда он отстает на 10 часов 37 минут.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского приехал восьмым, преодолев спецучасток за 6 часов 17 минут. От российского гонщика он отстал на 48 минут. В общем зачете экипаж также входит в ТОП-10 и проигрывает лидеру гонки чуть менее 10 часов.

«Предпоследний спецучасток оказался непростым с точки зрения условий на трассе, но при этом нам удалось преодолеть его без серьезных трудностей. В пути было много дюн, но также много и обычных дорог. Ехали быстро, время практически не теряли, поэтому и показали хороший результат. Техника МАЗ работает без проблем – как будто и создавалась для столь суровых условий», – рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Марафон завершится небольшим спецучастком протяженностью 100 км. На нем гонщиков ожидают песочные трассы и серия небольших дюн. Завершится гонка символично в городе Сиань – столице 13 династий императоров Китая и отправной точке Великого Шёлкового пути.

Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599  км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».
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