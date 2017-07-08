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22. 07. 2017

Путин еще не решил, править ли дальше

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил — уйдет ли с поста.
 
"Я пока не решил — ухожу я с поста президента или нет", - сказал он, во время прямой линии с детьми "Недетский разговор" в Сочи, отвечая на вопрос, чем займется после того, как покинет кресло главы государства.
 
Путин добавил, что "политической деятельностью можно заниматься вне рамок президентских обязанностей", отметив, что существуют общественные организации, деятельность которых ему интересна.
 
На вопрос о том, хотел ли бы он "на один день снять этот груз (президентства)", он ответил:
 
"Я считаю себя обычным человеком, хотя мою работу обычной не назовешь в силу специфики. Я выстраиваю график таким образом, чтобы у меня находилось время на творческое развитие, музыку послушать, спортом заниматься, с друзьями пообщаться. Я привык так жить еще до того, как стал президентом".
 
Напомним, ближайшие выборы президента РФ должны состояться в 2018 году.
 

Источник: korrespondent.net
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