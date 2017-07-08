Белорусы на МАЗе стали пятыми на самом длинном ралли в мире

Мазовские гонщики успешно преодолели ралли-рейд «Шёлковый путь-2017», ставший самой длинной гонкой в мире. Все три экипажа попали в первую десятку, а лидер команды Сергей Вязович занял почётное пятое место – одно из лучших в истории белорусского автоспорта, рассказали Телеграфу в «МАЗ-СПОРТавто».

Текущий марафон оказался не только рекордным по длине спецучастков (под 4 тыс. км), но и одним из самых трудных и изматывающих ралли-рейдов последних лет. По уровню сложности «Шёлковый путь» был сравним с всемирно известным «Дакаром». За призовые места боролись лучшие пилоты мира. Гонка была напряженной и непредсказуемой: некоторые спецучастки из-за капризов погоды сократили, а последний этап и вовсе отменили в связи с проливными дождями.



Для белорусов ралли-рейд сложился относительно благополучно. Мазовские гонщики уверенно стартовали в первых заездах и даже победили на одном из этапов. Однако вскоре столкнулись с неприятностями – от технических проблем с импортными запчастями до неудачных падений на бок. На какой-то момент гонщики вылетели из первой десятки, но на втором отрезке пути компенсировали потерянное время и финишировали в «абсолюте» в числе сильнейших экипажей.



Лучшим среди белорусов стал Сергей Вязович, который завершил гонку на пятом месте. От первого результата его отделяли без малого 6 часов 29 минут. Чемпионом стал россиянин Дмитрий Сотников, лидировавший большую часть гонки. За ним расположились еще два камазовских экипажа – Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Впереди белорусов также оказался казахский пилот Артур Ардавичус на Iveco.



МАЗ Алексея Вишневского завершил марафон на седьмой строчке. От победителя ралли он отстал примерно на 10 часов. Экипаж под управлением Александра Василевского закончил гонку на восьмой позиции. Российскому экипажу он проиграл 10 часов 37 минут.



«Ралли-рейд стал серьёзным испытанием для пилотов и техники. Трасса оказалась еще сложнее, чем мы ожидали. Суровые условия были практически на каждом этапе, а после некоторых заездов сил хватало только на то, чтобы перекусить и умыться. При этом белорусской команде удалось показать один из лучших результатов. Мазовские грузовики показали себя надежными, выносливыми и неприхотливыми машинами. Теперь в этом ни у кого нет сомнений», – подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».



Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходил по территориям России, Казахстана и Китая. Протяженность дистанции составила свыше 9 тыс. км, из которых около 4 тыс. км пришлись на спецучастки. Среди испытаний – бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Со многими препятствиями гонщики столкнулись впервые.