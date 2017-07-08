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22. 07. 2017

Прогноз погоды в Беларуси: в Минске тепло и без дождей

Автор фото: Евгения Чайкина

В Беларуси в субботу, 22 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +20.. +26°С.

Сегодня в Минске без осадков. Максимальная температура воздуха +21.. +23°С, сообщает Белгидрометцентр.

23 июля на большая часть страны придет воздушная масса балтийского происхождения, лишь днем на юго-западе республики скажется влияние теплого фронта. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-западу до +16°С; максимальная днем +21..+28°С.

24 июля ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, по юго-западу до +19°С; максимальная днем +22..+29°С.
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