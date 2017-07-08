В Гомеле журналиста Жуковского оштрафовали почти на $3 тыс.

"Пока составляли протоколы, лишили и прав – буквально за 15 минут. Считаю, что через автоинспекцию мне мстят за мою журналистскую деятельность", - заявил Константин Жуковский после приговора суда, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Инцидент с ГАИ произошел после работы журналиста на судебном заседании блогера Максима Филиповича.

В этом году на основании милицейских протоколов суды четырежды штрафовали Константина Жуковского за незаконное производство продукции СМИ для телеканала "Белсат" и еще один раз – за фотосъемку на погранпереходе "Новая Гута". Общая сумма штрафов составила уже 5 543 рубля (около 2,86 тыс. долларов по курсу Нацбанка на 22 июля).