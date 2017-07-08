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22. 07. 2017

BMW перевернулся в кювете на Гродненщине: двое погибших

ДТП со смертельным исходом произошло рано утром 21 июля июля в Берестовицком районе Гродненской области Беларуси. Около 04:00 между деревнями Малая Берестовица и Крынки водитель универсала BMW неправильно выбрал скорость движения и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще одного скорая помощь доставила в реанимацию районной больницы. В Госавтоинспекции Гродненской области отметили, что никто из находившихся в салоне машины людей не был пристегнут ремнями безопасности.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты зафиксировали и изъяли необходимые для установления причины аварии следы и объекты, по делу назначен ряд экспертиз.
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Аварии, ДТП
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