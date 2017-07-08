Министр труда рассказала, сколько белорусов получают больше 1000 рублей

В Беларуси среди средних и крупных предприятий 444 тыс. рабочих мест имеют зарплату свыше 1000 рублей. Об этом сообщила 21 июля министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костенич во время поездки в Гродненскую область.

По ее словам, все облисполкомы уже подготовили и отработали графики по продвижению по этому показателю, но необходимо понимать, что задача выхода на зарплату больше 1000 рублей поставлена в целом по стране, передает БелТА.

Для выполнения задачи министр посоветовала бюджетным организациям наращивать внебюджетную составляющую там, где это возможно, и оптимизировать численность и структуру работников.

Как сообщал Телеграф, по данным Белстата, в мае номинальная начисленная средняя зарплата (зарплата "грязными", без вычета налогов и сборов) работников в Беларуси составила 795,2 рубля (около 412 долларов). Из регионов по средним зарплатам с большим отрывом лидирует Минск, где в мае люди заработали в среднем 1104,4 рубля.

Президент Лукашенко поручил довести среднюю зарплаты по стране к концу года до 500 долларов.