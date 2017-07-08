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22. 07. 2017

Белоруска покинула пьедестал ЧЕ по легкой атлетике из-за гимна другой страны

Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова ушла с пьедестала на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров в итальянском Гроссето, когда вместо белорусского заиграл гимн другой страны. Белоруска выиграла соревнования в тройном прыжке, а на церемонии награждения организаторы включили гимн Боснии и Герцоговины вместо гимна Беларуси.

Виолетта Скворцова показала в тройном прыжке результат 14 метров 21 сантиметр, что стало новым рекордом Беларуси.

Организаторы чемпионата Европы уже принесли извинения белорусской легкоатлетке и проведут повторную церемонию награждения, сообщает "Прессбол".

В министерстве спорта и туризма Беларуси назвали поступок Виолетты Скворцовой "поступком достойный, заслуживающий уважения". "Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету", – сказал "Спутнику" официальный представитель минспорта Владимир Нестерович.

За уход с пьедестала почета на церемонии награждения спортсменке могло грозить наказание вплоть до дисквалификации.

 
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