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24. 07. 2017

Грозы, ливни и ветер: в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидрометцентр объявил на понедельник, 24 июля, оранжевый уровень опасности в связи с ожидающимися в стране грозами. Утром и днем на большей части территории пройдут грозы, местами сильные ливни, возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Максимальная температура воздуха в Беларуси +20.. +26°C, по югу до +29°C. В Минске вероятность осадков грозы во второй половине дня составляет 80-90%, температура воздуха днем будет +23.. +25°C.

Во вторник, 25 июля, температура воздуха в Беларуси существенно не изменится: ночью она будет на уровне +16..+18°C, а днем +20.. +26°C, по югу до +29°C. Дожди и грозы ожидаются в ночь на среду и днем в среду.
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