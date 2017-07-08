Легкоатлетка Скворцова рассказала, почему ушла с пьедестала в Италии

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, которая покинула пьедестал почета юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике из-за неправильного гимна, объяснила мотивы своего поступка. По словам спортсменки, она понимала, что за такой поступок ее могут дисквалифицировать и лишить золотой медали, но ей "стало очень обидно".

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"Я подождала, пока поднимется наш флаг, после сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны.... В тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю", - сказала Виолетта Скворцова, назвав ситуацию с гимном "оргомным упущением" со стороны организаторов ЧЕ.

Легкоатлетка заявила, что она патриотка, очень любит и уважает свою страну и что эту любовь к Родине невозможно описать словами. "Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью", - рассказала Виолетта Скворцова.

Как сообщал Телеграф, во время церемонии награждения Виолетты Скворцовой, завоевавшей золото в тройном прыжке, вместо белорусского заиграл гимн Боснии и Герцоговины. Позднее организаторы извинились перед спортсменкой и провели церемонию награждения повторно с правильным гимном.

По материалам Белорусской федерации легкой атлетики, БелТА