Как будет работать система адресных жилищных субсидий - пошаговая инструкция министерства

В министерстве строительства и архитектуры Беларуси рассказали, как будет работать система адресных жилищных субсидий по новому указу президента № 240. С разъяснениями выступил в эфире белорусского телевидения 23 июля начальник управления жилищной политики минстроя Александр Горваль.

Указ дает право на получение адресных субсидий на строительство жилья в первую очередь молодым и многодетным семьям и детям-сиротам. Сейчас исполкомы формируют списки домов, в которых можно будет строиться и потом людей будут приглашать и рассказывать им об условиях господдержки, передает БелТА.

Исполком примет решение о субсидировании исходя из состава семьи и имеющейся в собственности жилой площади, определит максимальный размер льготного кредита и размер адресной субсидии, после чего гражданин обращается в банк и оформляет дальнейшие документы.

Поначалу в системе адресных жилищных субсидий будут работать только "Беларусбанк" и "Белагропромбанк", в дальнейшем банков станет больше.

После заключения кредитного договора с банком этот документ возвращается в исполком, и со следующего месяца гражданину начинают начислять субсидию – в безналичном расчете на счет в банке либо сразу на погашение процентов или основного долга.

"Погашение основного долга субсидируется многодетным семьям, если четверо детей и более, в размере 100% , если трое детей несовершеннолетних, либо до 23-х проживающих совместно (проходящих обучение в учебных заведениях ) – 95%, детям-сиротам - 35%, молодым семьям при рождении первого и второго ребенка, соответственно, 10% и 20% от основного долга", - проинформировал Александр Горваль.