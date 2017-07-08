Застройщик: цены на первичном рынке недвижимости в Минске скоро начнут расти

— Валерий Михайлович, «Айрон», судя по отчетности, одна из самых финансово успешных компаний на рынке. За 2016 год чистая прибыль компании составила более Br 30 млн, рост по сравнению с 2015 годом более чем в 2 раза. Как это удается делать на стагнирующем рынке? Как вы вообще оцениваете положение рынка сегодня?

— Ничего особенного мы не делаем, просто работаем. Рынок стагнирует — мы работаем, рынок растет — мы работаем. Мы подстраиваемся. В связи с тем, что первичный рынок, мягко говоря, обвалился два года назад, нам пришлось менять свою политику. Мы начали с того, что пересмотрели площади квартир в сторону их серьезного уменьшения. Если раньше мы считали, что площадь 48 кв.м для однокомнатной квартиры — это нормально, то сегодня мы делаем из нее двухкомнатную квартиру. «Однушка» сегодня не должна быть больше 41 кв.м.

Далее, мы пересмотрели подход к планировке квартиры. Все привыкли, что комнаты должны быть раздельными. При этом в квартире появляются коридоры, которые невозможно использовать функционально, но за которые нужно платить. Мы это изменили и сделали проходные комнаты. За счет этого нам удалось сделать малогабаритные трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, где грамотно использован каждый метр. За счет этих изменений, предпринятых вовремя, наша компания выиграла.

Сейчас рынок стабилен, рынок достиг дна. Отложенный спрос, который всегда возникает на падающем рынке, исчерпал себя. Рынок вышел на стабильную фазу, в которой можно нормально работать. Дальше цены будут расти. Финансовая ситуация стабилизировалась, стали существенно дешевле кредиты, банки стали предлагать новые «длинные» деньги, появилась возможность покупки квартиры в лизинг, стали доступнее займы от банков и для застройщиков. Плюс сократилось предложение жилья на первичном рынке, а также условия по депозитам для людей стали не выгодны, поэтому они предпочитают сегодня вложить деньги в недвижимость, что увеличивает спрос.

Далее, с 2014 года по указу Президента директивно перестали выделяться площадки для строительства. Их можно получить только через аукцион. Тот запас площадок, который был у застройщиков, к этому году закончился. Из-за этого многие игроки ушли с рынка. Новые аукционы проводятся крайне редко, плюс многие предлагаемые площадки экономически нецелесообразно покупать. И последнее, это политика городских властей — меньше строить в Минске. Все эти факторы неизбежно приведут к тому, что цены на первичном рынке увеличатся.

— Учитывая острую ситуацию с площадками для строительства, как вы дальше намерены искать землю под застройку?

— Аукционы не закончились, они будут дальше проводиться, и мы будем в них участвовать.

— В 2016 году в СМИ вышел ряд критических публикаций по домам на Сморговском тракте и ул. Левкова. Некоторые ваши клиенты, купившие здесь квартиры, были недовольны качеством строительства. Расскажите, как удалось прийти к компромиссу в этой непростой ситуации и какие меры были приняты в дальнейшем, чтобы избежать подобных историй?

— Мы досконально изучили те претензии, которые нам были предъявлены, разобрались, что мы сделали не так, и устранили проблему. Сейчас люди очень легко коммуницируют друг с другом. Кто-то что-то написал в интернете, и все это обсуждают. И не важно, правду написали или нет. Претензии со стороны покупателей становятся активнее особенно на падающем рынке, так как одни купили «квадрат» за $1300, а другие чуть позже за $1000. Первые, разумеется, будут недовольны всем.

Что касается наших реальных недоделок, строительного брака и так далее, мы никогда от этого не отказываемся и все исправляем в кратчайшие сроки.

— Сейчас в Москве активно проходит процесс реновации ― старые пятиэтажки сносят и на их месте планируют возвести современные многоэтажки. Когда, на ваш взгляд, к этому будет готов Минск и нужно ли вообще городу избавляться от старых «хрущевок»?

— У нас уже была попытка просчитывать снос «хрущевок», создание мансардных этажей. Однако, на сегодня в этом направлении у нас все тихо. Возможно, в будущем что-то и будет, но пока в этом направлении нет движения.

— Чтобы вы сказали и посоветовали молодежи Беларуси, которая мечтает обзавестись собственным жильем в Минске?

— Нужно тяжело работать. И ничего не ждать от государства. Вместо того, чтобы самим приносить пользу государству, все от него чего-то ждут.

Фото: Павел Садовский