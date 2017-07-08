Футболист брестского "Динамо" забил гол с углового тихим ударом низом - видео

На выходных в Кубке Беларуси по футболу определились почти все участники четвертьфиналов. Матч 1/8 финала в Бресте между местным "Динамо" и "Гомелем" отметился курьезнейшим голом брестчанина Павла Седько.

На 28-й минуте динамовцы получили право на угловой, и выполнявший удар Седько просто несильно покатил мяч низом в сторону ворот. Защитник и вратарь не ожидали такого и пропустили мяч, который просто закатился в сетку.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

После игры Павел Седько сказал, что курьезный гол забил случайно: "Хотел отдать передачу низом, а мяч пошел в ворота".

В четвертьфинал Кубка Беларуси вышли: "Динамо" (Брест), "Днепр", "Крумкачы", "Неман", "Ислочь", "Шахтер", "Витебск".

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