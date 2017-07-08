Семашко мечтает продать десятки тысяч тракторов в Украину

Вице премьер Беларуси Владимир Семашко заявил по итогам визита в Украине президента Лукашенко, что рассчитывает на увеличение в несколько раз поставок техники в эту страну. "Например, те же тракторы. В Украине тракторный парк около 200 тыс. тракторов, он изношен на 90%", - констатировал заместитель премьер-министра в эфире телеканала ОНТ.

По оценкам белорусского правительства, Украине каждый год нужно обновлять по 20 тыс. тракторов. "Пока мы поставляем 3-3,5 тыс. Думаю, в 3-4 раза увеличить поставки можно", - сказал Владимир Семашко.

Поставкам в Украину белорусской техники должно помочь объединение белорусских у украинских субсидий, в том числе за счет работающих в Украине семи совместных сборочных производств. Чтобы эта техника попала под субсидии, Беларусь готова пойти на выход этих предприятий на определенный уровень локализации. "Это выгодно для всех", - подчеркнул белорусский вице-премьер.