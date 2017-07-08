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24. 07. 2017

В Гомеле мальчик получил ожоги, попав в яму с горячей водой

Прорыв трубопровода и детская беспечность привели к попаданию ребенка в больницу в Гомеле. Вечером 23 июля на зеленой зоне в районе улицы Царикова прорвало трубу горячего водоснабжения, а игравший рядом мальчик решил перепрыгнуть лужу и не рассчитал свои силы

Одна нога ребенка попала в горячую воду, и он получил ожоги 1-3 степени 5% тела и был доставлен в больницу, сообщили в областном управлении МЧС Беларуси.

Происшествие с мальчиком случилось около 19:00, а перекрыть трубу бригада "Гомельоблтеплосетей" смогла только к 21:30, после чего вода из ямы была откачана.
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