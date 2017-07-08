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24. 07. 2017

Лукашенко: фобии насчет АЭС были очень сильны, но народ удалось убедить

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 24 июля в Минске с главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и обсудил с ним ход строительства первой белорусской АЭС. На встрече белорусский лидер подчеркнул, что тсроительству АЭС в Беларуси уделяется очень серьезное внимание.

По словам президента, решение о строительстве АЭС далось властям Беларуси непросто, поскольку у людей еще живы воспоминания о Чернобыльской кататсрофе. "Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее", - сказал Александр Лукашенко.

"Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой - за ними будущее - я ставлю и строительство атомной станции", - заявил белорусский лидер.

В подтверждение серьезности внимания к АЭС Александр Лукашенко сказал, что он лично детально посвящен в планы и ход строительства этой станции и держит его на контроле.
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